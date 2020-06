Konsum Dresden: Höchster Umsatz seit fast 20 Jahren

Anzeige

Insgesamt 6,8 Millionen Euro investierte Konsum Dresden im letzten Jahr in das Dresdner Marktnetz. „Es ist uns gelungen, unsere regionale Bedeutung weiter auszubauen und lokale Kreisläufe zu fördern“, so Roger Ulke (auf dem Foto links), Vorstandssprecher der Konsum Dresden.

Mit 35 Märkten betrieb Konsum Dresden 2019 eine Verkaufsfläche von 29.250 qm2. Zur Flächenerhöhung trägt dabei die Neueröffnung der Märkte in Dresden Bühlau am Ullersdorfer Platz sowie in Dresden Striesen auf der Löscherstraße bei. Beide Märkte konnten sich erfolgreich am jeweiligen Standort etablieren und tragen so zur positiven Entwicklung des Unternehmens bei.