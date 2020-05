Handelsverbände: 40 Milliarden Euro fehlen

Anzeige



Beim jüngsten Digital-Talk der Händlerinitiative "Händler helfen Händlern" wartet Stephan Tromp,

Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, mit düsteren Prognosen auf. Den Verbrauchern

sei derzeit die Konsumlust vergangen, konstatiert der Verbandschef. Entsprechend soll der

Handel in einem mittleren Szenario in diesem Jahr gegenüber Vorjahr mindestens 40 Milliarden Euro

an Umsatz verlieren. Das entspricht zwischen zehn und 15 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes

- und bringt den stationären Handel in echte Existenznot. „Denn früher war die Regel, dass ein

stationärer Händler pleite ist, wenn er zehn Prozent seines Umsatzes verliert", bringt es Marcus Diekmann,

Initiator der Initiative und Moderator der Runde, auf den Punkt.



Kein Wunder also, dass die Branche immer lauter nach staatlicher Unterstützung ruft. Doch von den

Milliarden, die der Staat in der Corona-Krise in die deutsche Wirtschaft pumpt, kommt bei den Händlern

vor Ort kaum etwas an. 60 bis 65 Prozent der Händleranträge auf Darlehen der KfW werden laut

HDE-Chef Tromp abgelehnt. Dabei sind Kredite für die Unternehmen ohnehin nicht die optimalste

Form der Unterstützung. „Wir sind mit dem Bundeswirtschaftsministerium im Gespräch, was Rettungsfonds

angeht", erzählt Tromp. „Wir brauchen nicht nur Kredite, sondern auch Soforthilfen, die

nicht zurückzuzahlen sind. Wir sind im Bundestag unterwegs, damit für die Händler in Sachen Miete

und Pacht eine bessere Verhandlungsbasis erreicht wird. Und wir fordern, die Binnenkonjunktur in

Form von Konsumschecks anzukurbeln - und das nicht nur für den Handel." Allerdings warnt Tromp

davor, den Händlern falsche Hoffnungen zu machen. „Nicht alles, was wir jetzt fordern und uns wünschen,

wird in Erfüllung gehen", sagt er. Schließlich würde der Staat langsam realisieren, was ihn die

Pandemie eigentlich kostet.



Auch der Online-Handel kann die Folgen der Corona-Pandemie nur bedingt ausgleichen. „Wir haben

bis jetzt noch keinerlei Prognose zugelassen", sagt Martin Groß-Albenhausen, stellvertretender

Hauptgeschäftsführer des bevh. „Wir gingen vor Corona von einem Umsatzplus von zehn bis elf Prozent

aus. Aktuell sind wir bei fünf bis sechs Prozent", so der bevh-Mann. „Das ist nicht das, was wir

wollten. Aber wir gehen davon aus, dass wir das Ziel in diesem Jahr noch erreichen." Allerdings erfordere

dies von den Online-Händlern harte Arbeit, weil die Mitarbeiter in den Logistikzentren in Doppelschichten

arbeiten müssten. Darüber hinaus sorgten Probleme in der Endkundenlogistik dafür,

dass Ware, die auf dem Hof ist, nicht zum Kunden kommt.



Wichtig sei Groß-Albenhausen zufolge, der Politik genau jetzt deutlich zu machen, dass E-Commerce

ein Gamechanger sei. Doch das Verständnis, was mit E-Commerce möglich ist und welche Schubkraft

im E-Commerce liegt, müsse sich in vielen Kommunen erst durchsetzen. „Wenn man es wie Ikea

schafft, kontaktlos Click & Collect zu ermöglichen, kann es nicht sein, dass es in einem Bundesland

drei Kommunen gibt, die völlig unterschiedlich entscheiden, ob das sicher funktioniert oder nicht",

sagt er. Ob E-Commerce für alle Händler der Rettungsstrohhalm ist, darüber ist sich Groß-Albenhausen

unschlüssig. Natürlich sei es eine Chance, dass viele Händler gelernt haben, wie man über Facebook

oder Instagram zu seinen Kunden Kontakt halten kann. Aber was man in den vergangenen 15

Jahren nicht gemacht hat, könne man nicht in fünf oder 15 Monaten auffangen. „Das wird nicht so

leicht. Das ist kein Spaziergang", so der E-Commerce-Experte.



Von der Politik wünscht er sich unter anderem eine Flexibilität in den Arbeitsprozessen. Die Öffnung

am Sonntag beispielsweise könne helfen, Konsum zu entzerren und Arbeit anders zu organisieren.

Darüber hinaus ist ihm ein Anliegen, dass Restanten gespendet werden dürfen, ohne dass Umsatzsteuer

fällig wird. Schlussendlich plädiert Groß-Albenhausen auch davor, dass Gelder in Digitalisierungsprojekte

vernünftig eingesetzt werden. „Bei dem Hackathon "Wir versus Virus" beispielsweise

wurden Ideen prämiert und mit großen Lorbeeren bedacht, die im Markt schon fünf Mal abgelehnt

wurden", sagt der Fürsprecher der Distanzhändler. Hier würde er sich wünschen, dass analog zum

Klimanotstand, den einige Kommunen ausgerufen haben, um bei jeder Entscheidung zwingend zu

hinterfragen, ob sie klimaschädlich oder klimafreundlich ist, ein Digitalnotstand ausgerufen würde.

Damit müsste man sich bei jeder Investitionsstrategie fragen, ob man sich damit gegen den nächsten

Sturm oder das nächste Virus, das eine Wertschöpfungskette zum Brechen oder zum Stocken bringt,

imprägnieren kann.



Günter Hübner, Direktor des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), der als branchen-

neutrale Interessenvertretung kleine und mittlere Unternehmen vertritt, sieht „die knackigsten

Jahre unseres Lebens - egal in welcher Rolle und Konstellation" bevorstehen. Er plädiert dafür, die

Krise als Chance zu sehen, branchenübergreifend zu handeln und zu taktieren. „Alle Bereiche und

Branchen, die an einer Wertschöpfungskette unserer Wirtschaft beteiligt sind, müssen künftig viel

besser und intensiver zusammenarbeiten und die blinden Flecken, die bislang keiner auf dem Schirm

hatte, dazu nutzen, Innovation zu betreiben", sagt er. „Nicht der Impfstoff, sondern die Wirtschaft ist

unser Schicksal. Und wir schaffen es nur miteinander", so sein Fazit.



Der siebte Digital-Talk der Initiative „Händler helfen Händlern“ fand am Montag, den 25. Mai 2020

um 20.00 Uhr im Livestream statt und ist unter folgendem Link abrufbar:

https://neovaude.live/haendlerhelfenhaendlern-2020-05-25/



Über „Händler helfen Händlern“

Die Pro-Bono-Initiative „Händler helfen Händlern“ startete am 19. März 2020, als aufgrund der

Corona-Pandemie deutschlandweit nicht systemrelevante stationäre Geschäfte ihr Ladentüren

schließen mussten. Dazu haben führende mittelständische Handelsunternehmen eine Gruppe auf

der Karriereplattform LinkedIn ins Leben gerufen, die betroffene Unternehmer und Unternehmerinnen

informiert und untereinander vernetzt. Die Gruppe zählt mittlerweile über 2.600 Mitglieder, darunter

Händler, Handels- und Wirtschaftsverbände, Journalisten und Handelsexperten. Händler wie

Rose Bikes, BabyOne, MediaMarkt, Saturn, TomTailor und Intersport unterstützen die Initiative.