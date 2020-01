Bünting Unternehmensgruppe Neuausrichtung greift

Anzeige

„2018 ist für uns positiv verlaufen und dies hat sich 2019 fortgesetzt“. Im vergangenen Jahr sei beispielsweise die Flächenproduktivität der Verbrauchermärkte um 3,2 Prozent gestiegen.

Das Investment in die Märkte stieg 2018 um mehr als ein Drittel auf über 24 Millionen Euro. Geld floss in die Modernisierung übernommener und bestehender Standorte, in den Ausbau von Sortimenten und Services, Gastronomie sowie in neue, einheitliche Kassen- und Warenwirtschaftssysteme. In modernisierten Standorten seien Umsatzsteigerungen bis in den zweistelligen Bereich hinein realisiert worden, so Buntz. Scheeßel, Oldenburg und Emden sind Standorte für neue Combi-Märkte. In Emden und Oldenburg sind dies moderne City-Formate mit Flächen um die 400 Quadratmeter, wobei auch der Automatenverkauf getestet werden soll.