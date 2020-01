BBE-Studie Zukunft der Discounter

Anzeige

Die konjunkturellen Aussichten haben sich eingetrübt, dennoch bleibt Deutschland in den nächsten Jahren auf Wachstumskurs. Von einer weiter steigenden inländischen Nachfrage nach Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs werden die Discounter profitieren, allerdings nicht mehr wie viele Jahre lang: überdurchschnittlich. So dürfte der Anteil der Lebensmitteldiscounter an den Konsumausgaben der privaten Haushalte von 4,1 Prozent in diesem Jahr in den nächsten Jahren nach Berechnungen von BBE media auf rund 3,9 Prozent (2025) leicht zurückgehen.

