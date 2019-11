Handelsverband Deutschland: Vergibt die deutschen Handelspreise 2019

Anzeige

Der deutsche Handelspreis wurde in drei Kategorien verliehen. Den Preis in der Kategorie Großunternehmen erhielt die Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. Damit würdigt die Jury insbesondere die unternehmerische Erfolgsgeschichte, die sich sowohl in der aktuellen Wettbewerbsstärke als auch in der Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt. Der deutsche Handelspreis in der Kategorie Mittelstand ging an die Schuhhaus Hch. Zumnorde GmbH & Co. KG.

Über den Lifetime Award des deutschen Handelspreises konnte sich Thomas Bruch, Inhaber der Globus-Gruppe, freuen. Er wurde besonders geehrt für den erfolgreichen Ausbau des Familienunternehmens zu einem diversifizierten Handels- und Produktionsunternehmen, das aus dem Saarland kontinuierlich seine Expansion in Deutschland und Europa vorantrieb.