Das Bundesumweltministerium hat ein Verbot für Plastiktüten an der Ladenkasse auf den Weg gebracht. Es geht dabei um „leichte Kunststoff-Tragetaschen“. In Deutschland würden pro Jahr und Kopf noch rund 20 dieser Tüten verbraucht, so der Entwurf von Ministerin Svenja Schulze (SPD, Foto).