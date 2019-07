Lidl: Eigenmarken ohne Mikroplastik

Anzeige

Der Einsatz von festem Mikroplastik steht regelmäßig in der Diskussion. Bis 2020 soll in allen Lidl-Eigenmarkenprodukten im Kosmetik- und Körperpflegesortiment auf festes Mikroplastik verzichtet werden. Gleichzeitig fordert das Unternehmen eine einheitliche Definition, was genau unter die Bezeichnung Mikroplastik fällt. Schon heute gibt es umweltfreundlichere Alternativen. In Duschpeelings werden beispielsweise statt Polyethylen und Polypropylen Bimssteinpartikel verwendet oder in Waschpeelings Bambuspartikel.