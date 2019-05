Edeka Südbayern: Gut unterwegs

Die Edeka Südbayern feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Eine Vielzahl von Geburtstagsaktionen soll dazu beitragen, dass 2019 die Kassen in den mehr als 1.260 Märkten kräftig klingeln. Im vergangenen Jahr hat das auch ohne Jubiläum gut geklappt. Vorstandssprecher Claus Hollinger (Foto) spricht von einem „sehr, sehr guten Geschäftsjahr“.

Über alle Handelsstufen hinweg wuchs der Verbundumsatz 2018 um 11,8 Prozent auf 4,78 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz (netto, ohne Innenumsätze) lag bei 3,68 Milliarden Euro (+ 11,7 Prozent). Wachstumstreiber waren erneut die 740 selbstständigen Kaufleute, die in ihren 959 Märkten flächenbereinigt 2,59 Milliarden und damit 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr erlösten.

Der Regie-Einzelhandel legte um 27,6 Prozent zu, was auch daran liegt, dass die ehemaligen Tengelmann-Filialen 2018 voll in das Geschäftsjahr eingeflossen sind. „Da ist der Knoten geplatzt“, sagt Hollinger. „Zweistellige Umsatzsteigerungen in den umgebauten Märkten sind keine Seltenheit.“ Sukzessive werden diese Flächen komplett umgebaut, zwischen 15 und 30 Märkte pro Jahr, um den Investitionsstau aus Tengelmann-Zeiten aufzulösen. Auch die mehr als 50 Märkte des neuen Kleinflächenkonzepts Xpress haben laut Hollinger eine „sehr stabile Entwicklung“ genommen. 2019 gehen fünf weitere Xpress-Märkte an den Start, drei davon werden von selbstständigen Händlern geführt.

Auch die Produktionsbetriebe der Edeka Südbayern haben sich 2018 positiv entwickelt. Die Südbayerischen Fleischwaren und die Birkenhof Donauwörth Fleischwaren verzeichneten gemeinsam ein Umsatzplus von 3,7 Prozent auf 379 Millionen Euro. Die Backstube Wünsche baute den Umsatz im Jahr ihres 50-jährigen Bestehens um 3,5 Prozent auf 101 Millionen Euro aus.

Im Jahr 2019, das bisher laut Hollinger „sensationell stark“ läuft, will die Edeka Südbayern in Einzelhandel und Produktionsbetriebe mehr als 100 Millionen Euro investieren.