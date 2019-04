dm: Über 2 Prozent mehr Umsatz

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018/2019 konnte dm-drogerie markt den Umsatz auf 4,2 Milliarden Euro um 2,2 Prozent erhöhen. Auch der Kundenzuspruch ist ungebrochen: Täglich kauften 1,9 Millionen Kunden in den 1.977 dm-Märkten in Deutschland ein. 29 dm-Märkte kamen in Deutschland dazu; in den Umbau von 82 bestehenden Märkten wurde investiert.