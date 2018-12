Fleisch-Star-Talente 2019:Videos jetzt online!

14.12.2018 Lebensmittel Praxis

Die Lebensmittel Praxis präsentiert: die besten Auszubildenden Deutschlands aus dem Fleisch-Bereich. Machen Sie sich selbst ein Bild: In den Videos stellen sich die jungen Menschen selbst vor – allesamt angehende Fleischer oder Verkäufer, die nicht nur einen Job machen, sondern ihre Tätigkeit mit Leidenschaft füllen.

Die Lebensmittel Praxis hat Anfang Dezember zum Contest „Fleisch-Star-Talent“ aufgerufen und 21 Auszubildende nach Neuwied eingeladen. Insgesamt 16 Experten aus Industrie, Handel und der Bundesfachschule für den Lebensmittelhandel haben die Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen geprüft. Hier die Top Ten der Nachwuchskräfte im deutschen Handel, in der Kategorie Produktion und Verkauf. Übrigens: Die Liste wird in den nächsten Tagen noch ergänzt.

Zu den Videos

Eindrücke vom zweitägigen Contest veröffentlichen wir in der Lebensmittel Praxis Nr. 1/2019! Die drei Besten aus jeder Kategorie kommen zum 27. LP-Fleischkongress und stellen sich dort dem Publikum vor. Auf diesem Branchenevent werden die Preisträger geehrt.