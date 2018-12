Penny:Street-Art-Filiale in Berlin

06.12.2018 Lebensmittel Praxis

In Berlins Szeneviertel Friedrichshain hat Penny eine besondere Filiale im Stil der „bunten“ Nachbarschaft eröffnet. „Penny Box 80“ wurde von lokalen Street-Art-Künstlern mitgestaltet.

Exklusiv für den Standort an der Boxhagener Straße 80 ist Penny eine Kooperation mit lokalen Street-Art-Künstlern eingegangen. Der gesamte Markt wurde mit individuellen Motiven gestaltet, und in der Einrichtung finden sich zum Beispiel echte Leitplanken sowie original Berliner Straßenmülleimer. Der Tonfall der Sortimentsauszeichnung wurde ebenso der „Berliner Schnauze“ angepasst. Von außen erinnert der Markt mit Schwarz-Weiß-Fotografien an die Historie des Standortes.