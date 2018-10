Online-Supermarkt myEnso:Team Neusta steigt ein

11.10.2018 Lebensmittel Praxis

Die Bremer Unternehmensgruppe Team Neusta beteiligt sich finanziell sich am Online-Supermarkt „myEnso“ aus Bremen. Team Neusta arbeitet bereits seit der Gründung des Startups 2016 an der Plattform mit. Die Unternehmensgruppe bietet im Kerngeschäft Beratung, Entwicklung und Umsetzung von komplexen Software-, Mobile- sowie eCommerce-Lösungen an (im Bild: Geschäftsführer: Dr. Heinz Kierchhoff).

Die Vision der myEnso-Gründer Norbert Hegemann und Thorsten Bausch: ein Online-Markt mit einem Lebensmittel-Vollsortiment, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Kunden. Dazu bringt die Plattform Kunden und Hersteller zusammen und ermöglicht einen direkten Dialog. So sollen Hersteller und Spezialsortimenter ein besseres Verständnis für die Interessen ihrer Käufer erlangen.

Aktuell bestellen 2.000 Kunden online, bis Ende des Jahres sollen rund 16.000 Personen das Angebot exklusiv testen. Zurzeit beliefert das Unternehmen vorrangig Tester in Bremen.