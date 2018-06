Käse-Star 2018:Bildergalerie online

14.06.2018 Lebensmittel Praxis

Strahlende Preisträger, entspannte Gäste, ausgezeichnete Käse aus vielen europäischen Ländern: die Preisverleihung Käse-Star 2018. Die Bilder des Abends finden Sie hier...

Am Dienstag hat die Lebensmittel Praxis die besten Käse-Bedienungstheken 2018 ausgezeichnet. Wie bereits gemeldet, gehen die Trophäen in diesem Jahr an den Rewe-Markt in Schwarmstedt, das E-Center Jakobi in Bensheim und das Rewe Center in Egelsbach. Mehr dazu lesen Sie in der Lebensmittel Praxis 10/2018.