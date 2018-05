Rewe:Jungunternehmen „Selo Green Coffee“ gewinnt Start-up-Award

18.05.2018 Lebensmittel Praxis

Erstmals hat Rewe seinen Start-up-Award vergeben. Gewinner ist demnach das junge Berliner Unternehmen „Selo Green Coffe“, Hersteller des gleichnamigen Erfrischungsgetränks aus grünen, nicht gerösteten und biologisch angebauten Kaffeebohnen. Stella Leona Deppe (Foto vorne l.) und Laura Zumbaum (vorne r.) von Selo freuten sich über den Preis (im Hintergrund die Jury von links: Fridolin Frost,Mondelez International, sowie von Rewe Stefanie Voigt, Hans-Jürgen Moog und Dr. Johannes Steegmann).

Das Produkt komme nun ins Sortiment der mehr als 3.000 Rewe-Märkte sowie des -Lieferservices. Das Start-up wolle den internationalen Kaffeehandel neu aufmischen. Der Flascheninhalt des neuen Produkt sei so koffeinhaltig wie ein doppelter Espresso, dabei vegan, sehr kalorienarm und frei von Zuckerzusätzen, Aromen und Konservierungsstoffen. Zudem liegen den Jungunternehmern Erzeuger in Kolumbien sehr am Herzen, mit denen sie ein enges partnerschaftliches Verhältnis pflegen, heißt es weiter. So habe sich Selo verpflichtet, einen Teil des Umsatzes in Entwicklungsprojekte zu investieren, die der Kooperative zugutekommen. Rewe werde Selo durch Marketingmaßnahmen dabei helfen, die Produkte bundesweit bekannter zu machen.

„Das Produkt hat einen hervorragenden Geschmack und ist ansprechend, sowohl vom Preis, als auch von der Gestaltung. Darüber hinaus bietet es den Kunden einen Mehrwert, etwas Neues, das es so im Supermarkt noch nicht gibt. Insofern erfüllt Selo mit den drei innovativen Getränkevarianten mustergültig die Voraussetzungen für eine herausragende Brancheninnovation, in der wir großes Marktpotential sehen. Es ist daher nur konsequent, Selo Green Coffee eine Chance in den Regalen unserer REWE-Märkte zu geben“, sagt Hans-Jürgen Moog, der bei REWE für den Einkauf und die Eigenmarken verantwortlich ist. „

Bei der Veranstaltung im Kölner Harbour Club habe noch weitere Sieger unter den fünf Finalisten gegeben, heißt es weiter: „Hummingbird“ gewann den FitFood Award der Fitbook-Redaktion sowie „Tales & Tails“ den ZooRoyal Award. Wettbewerbspartner Mondelez International ermögliche allen Preisträgern die Teilnahme an einem Start-up Workshop, der dem Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen etablierten und jungen Unternehmen der Foodbranche diene. Mehr als 170 junge Unternehmen hätten sich zwischen Februar und April online mit ihren Food- und Getränkeprodukten für den Award beworben.