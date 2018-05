Ahold Delhaize:Wächst stark mit Online

16.05.2018 Lebensmittel Praxis

Ahold Delhaize freut sich über ein starkes 1. Quartal mit einem Nettoumsatz von 14,9 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 2,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Der Onlineumsatz ist um 23,2 Prozent gestiegen.

Zusammen mit höheren Gewinnspannen führt dies zu einem deutlichen Wachstum des Betriebseinkommens und einer starken Zunahme der Nettoeinnahmen von 25,7 Prozent auf 407 Millionen Euro. Dick Boer, Hauptgeschäftsführer von Ahold Delhaize, sagte: „Die Umsätze in dem ersten Quartal sind unterstützt von einer soliden Leistung in unseren physischen Läden und andauernd starkem Wachstum der Online-Geschäfte gestiegen.“ Bis 2020 will die Gruppe fast 5 Milliarden Online-Verkäufe realisieren.