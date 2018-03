Unser Heimatbäcker:Stellenstreichungen

29.03.2018 Lebensmittel Praxis

Die Bäckereikette «Unser Heimatbäcker» (Pasewalk) streicht 220 Stellen. Gründe für die Entlassungen seien der verschärfte Wettbewerb und gestiegene Kosten – unter anderem durch den gesetzlichen Mindestlohn -, die nicht mehr durch höhere Preise aufgefangen werden könnten. Die Kuchenfertigung soll in Neubrandenburg konzentriert werden

Das Werk in Gägelow bei Wismar mit rund 120 Beschäftigten soll bis Mai 2018 geschlossen werden. Zudem werde die Produktion von Kuchen aus Pasewalk und dem brandenburgischen Dahlewitz nach Neubrandenburg gehen, erklärte ein Sprecher. Dort müssen jeweils 50 Mitarbeiter gehen. Die Entlassenen sollen ein Jahr in Transfergesellschaften geschult werden, auch wegen des sich abzeichnenden Fachkräftemangels in der Region.

Die Kette hat nach Angaben der Deutschen Beteiligungs AG (Frankfurt/Main) als Hauptfondsgesellschafter derzeit rund 2.700 Mitarbeiter, rund 400 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg und rechnet mit 139 Millionen Euro Jahresumsatz.