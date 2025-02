Der Trend zum Snacken hält an: Auf der Süßwarenmesse ISM zeigten die Aussteller viel Süßes für zwischendurch – oft mit veganen Rezepturen und in völlig neuen Geschmacksrichtungen.

Probieren ausdrücklich erwünscht: In der Start-up-Area stellten junge Unternehmen ihre Innovationen vor. Bildquelle: Koelnmesse/Alita Holzhauer

An den vier Sweet-Week-Messetagen ging es nicht nur um Rohstoffprobleme oder die hohen Energiekosten: Es ging auch ums Schmecken, Testen und Probieren – um die neuesten Trends. Angesagt sind Limette, Kokos, sauer-scharf, süß-sauer, salzig-süß, vegan. Und das ist nur eine kleine Auswahl.

Wie viel Potenzial im anhaltenden Trend zur Snackification, also zu vielen kleinen Mahlzeiten und Snacks, für die Branche steckt, darüber sprach Foodtrendforscherin Hanni Rützler im Bühnen-Talk auf der Kölner Süßwarenmesse ISM mit LP-Redakteurin Bettina Röttig. Der Protein-Trend werde seinen Höhepunkt überschreiten, sagte sie. Stärker im Fokus werden nach Einschätzung von Rützler Ballaststoffe stehen. Verbraucher fragten gesündere Rezepturen stärker nach, ebenso bleibe der Fokus auf nachhaltigeren Produkten. Alternativen zu Zucker bedeuten meist umfangreiche Anpassungen der Rezepturen, da Verbraucher keine Abstriche bei der Sensorik machen möchten. Alternativen zu Kakao oder Nüssen, wie sie aktuell von Start-ups entwickelt werden, seien noch nicht ausgereift oder in ausreichender Menge verfügbar. Es brauche bei all den Produkten vor allem mehr Kommunikation, damit Verbraucher die Benefits verstehen.

„Let the fun win“ ist Konzept (und Claim) bei dem Fruchtgummi-Spezialisten Trolli. Ein Topseller sind Saure Glühwürmchen. Die gibt es ab März auch zum Trinken: In Köln stellte Julian Claßen – besser bekannt als Julienco mit einer Reichweite von mehr als sechs Millionen Menschen in den sozialen Medien – unter seiner Sirup-Marke Juizy Wow die Trolli-Edition vor. Der Sirup ist zuckerfrei. Die Range gibt es ab März national unter anderem bei Edeka, Rewe und Kaufland. Die Packung mit 65 Millilitern (reicht für 8 bis 12 Liter Wasser) hat eine Preisempfehlung von 3,99 Euro.

Ganz neue Käufergruppen und Vertriebskanäle will Trolli mit der Bio-Fruchtgummirange Nature Gummies erschließen. Dafür hat das Unternehmen mit Treetopia eigens eine neue Firma gegründet. Diese hat ihren Sitz in Berlin. „Wir haben Bio als eigenes Geschäftsfeld definiert und stecken viel Kraft rein“, sagt Geschäftsführer Robert Mähler. Auch für den Lebensmitteleinzelhandel sei die Range eine Chance, „weil Markenprodukte im Bio-Fruchtgummisortiment bisher noch unterrepräsentiert sind“. Die Verpackungen tragen das EU-Bio-Siegel. Es gibt drei Sorten: Favorite Fruit (Fruchtmix), Happy Sour (vegan) sowie Simply Super (Mix mit Sanddorn-Orange, Cranberry-Birne, Goji-Erdbeere). Verkaufsstart ist im Mai.

Manner setzt mit der Range Manner Crunchies im 130-Gramm-Standbodenbeutel auf den Snacking-Trend. Mit der Sorte Cookie Crunchies „kann die rosa Marke auch in ein anderes Regal“, sagte Marketingchefin Sabine Brandl, sprich: in den Dragee-Bereich des Süßwarenregals. Die Sorte Wafer besteht aus Haselnuss-Waffel-Würfeln in Milchschokolade sowie Schokolade-Waffel-Würfeln mit dunkler Schokolade. Die Markteinführung ist für die Kalenderwoche 36 geplant. Digitale Kommunikation sowie Zweitplatzierungen sollen den Launch begleiten.

Kuchenmeister setzt die Kooperation mit Mövenpick auch 2025 fort. Mövenpicks bewährte „Sorte des Jahres“ gibt es erstmals auch bei den Backwaren. Ausgewählt wurde die Sorte Salted Caramel: Die Packung enthält zwei einzeln eingepackte (je 50 Gramm) saftige Schokotörtchen mit Schokofuß, Zartbitter-Filierung und Salted-Caramel-Füllung.

Der Waffelspezialist Loacker zeigte mit dem Chocolaterie-Sortiment seine Interpretation der Schokoladentafel. Eine zweilagige Füllung aus 51 Prozent Schokoladencreme ist eingebettet zwischen drei Lagen Waffelblättchen. Je nach Sorte ist die Tafel überzogen von Vollmilch- oder Bitterschokolade. Der Überzug ist unter Verwendung von Edelkakao aus dem hauseigenen Cocoa-Farming-Programm hergestellt.

Limette war einer der Geschmackstrends in Köln. Bei Lambertz kommt die Südfrucht in der überarbeiteten Waffeleier-Range zum Einsatz: Lambertz Crisp’n Creamy gibt es in den Sorten Himbeere-Joghurt sowie Limette-Joghurt. Dass Limette auch salzig kann, zeigt ein Neuzugang im Portfolio von Genuport: Pretzel Pete in der Sorte Margarita Salt & Lime (Tüte mit 110 Gramm). Und das ohne künstliche Aromen, wie Marketing Managerin Marion Junge betont.

Mit einem kompletten Relaunch und neuen Produkten kam der Bonbonspezialist Cavendish & Harvey nach Köln. Die Optik ist frischer, zudem gibt es mit den Double Fruit Mix Bags zwei verschiedene Bonbonsorten im Beutel.