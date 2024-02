So betrug die Teuerung bei Lebensmitteln in Deutschland im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt 12,4 Prozent. Gemessen daran ist das Geschäft der Dennree Gruppe real geschrumpft. Die Biobranche hat unter der hohen Inflation besonders gelitten, da die Verbraucher vermehrt das Geld zusammenhalten. In einer Mitteilung schreibt das Unternehmen: „Anhaltenden Marktkonsolidierungen in der Bio-Branche, Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten begegnete die Dennree Gruppe mit klarer Überzeugung und umfassenden Investitionen in Mitarbeitende, Biomärkte und Digitalisierung.“

Das 1974 gegründete Unternehmen beschäftigte zuletzt nach eigenen Angaben 7.760 Mitarbeiter an über 390 Standorten in Deutschland.