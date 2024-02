Deutschlands angeblich größter Hanfladen soll am 22. Februar in Aschheim im Landkreis München eröffnet werden. Betrieben wird er von der Naturland Erlebniswelt GmbH.

In einem früheren Rewe-Markt ist für die so genannte ganze Welt des Hanfs ein Platz von mehr als 800 Quadratmetern vorgesehen. Fünf Bereiche sind geplant: Bistro, Einzelhandel mit Lebensmittel/Kosmetik und Tiernahrung, Textil/Schuhe, Grow-Zubehör und Baumaterial für das Bauen mit Natur. Die Gesamtzahl der Produkte liegt bei rund 1.000, so das Unternehmen. Als reguläre Öffnungszeiten werden der Mittwoch bis Sonnabend von 11 bis 20 Uhr angegeben.