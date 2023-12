Eine starke Gruppe: 20 Auszubildende im dritten Lehrjahr haben sich diese Woche in der Food Akademie Neuwied getroffen (s. Foto). Sie waren eingeladen zu den Auswahltagen des Branchenwettbewerbs Fleisch-Star-Talent 2024.

An zwei Tagen haben die Teilnehmer ihre Persönlichkeit und ihr Fachwissen präsentiert, und das in Form von kurzweiligen Aufgaben, vom Bühnenauftritt übers praktische Grillen bis zum Beratungsgespräch an der Theke. Ziel war es, nicht nur Punkte zu sammeln, sondern auch viele Kontakte zu knüpfen. Zahlreiche Juroren haben die Aufgaben begleitet und bewertet. Die bestplatzierten Nachwuchstalente stehen beim 32. Deutschen Fleischkongress der Lebensmittel Praxis auf der großen Bühne und stellen sich dem Fachpublikum vor (21. Februar 2024, auf dem Petersberg).