Aldi macht eine hohe Summe für die weitere Expansion in Großbritannien locker. Bis Ende 2024 sollen 1,4 Milliarden Pfund (1,6 Mrd. Euro) in den Ausbau des Geschäfts auf der Insel investiert werden, teilte der Discounter am Montag mit.

Demzufolge will Aldi sein Vertrieb- und Filialnetz weiter ausbauen, bestehende Filialen modernisieren und in Technologie investieren. Erst Anfang September hatte Aldi die tausendste Filiale in Großbritannien eröffnet und das Ziel für die Zukunft von 1200 auf 1500 Läden angehoben. Aldi und der deutsche Konkurrent Lidl haben seit Jahren ein starkes Wachstum in Großbritannien erlebt, zuletzt zusätzlich befeuert durch die hohe Inflation. Im vergangenen Jahr war Aldi zum viertgrößten Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich nach Umsatz aufgestiegen und hatte Morrison's aus den „Big Four“ verstoßen.