Die Rewe Group erhöht freiwillig und vorzeitig die Löhne und Gehälter in Deutschland: Ab Oktober erhalten Mitarbeiter im Einzelhandel monatlich zusätzlich 5,3 Prozent und die Beschäftigten im Großhandel 5,1 Prozent mehr Geld.

Die Geschäftsführung der Rewe Group habe dies vor dem Hintergrund beschlossen, dass die Mitarbeiter der Rewe und Penny Markt GmbH sowie von Lekkerland und toom Baumarkt teilweise seit fast einem halben Jahr auf eine Einigung im Tarifkonflikt warten.

Die Prozentwerte entsprechen den aktuellen Ständen der Arbeitgeberangebote für das Jahr 2023 in den Branchen Einzel- und Großhandel und damit auch den jeweiligen Empfehlungen der Handelsverbände. Ein späterer Tarifabschluss wird in vollem Umfang umgesetzt. Bereits ausgezahlte Beträge aus der Vorweganhebung werden angerechnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Darüber hinaus verlängere die Rewe Group den Inflationsausgleichsrabatt für die Beschäftigten um weitere drei Monate bis zum 31. Dezember 2023. Mitarbeiter erhalten dadurch zehn Prozent Rabatt auf Lebensmitteleinkäufe bei Rewe und Penny. Damit will der Handelskonzern seine Mitarbeiter in Zeiten deutlich gestiegener Lebenshaltungskosten durch die Inflation zusätzlich finanziell entlasten.