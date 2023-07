Bis Ende 2023 sollen die Kunden in allen Whole-Foods-Filialen von Amazon mit einer einfachen Handbewegung bezahlen können. Das berichtet die Nachrichtenagentur CNN.

Amazon hat die Technologie One-Handflächenerkennungssystem 2020 eingeführt. Zurzeit wird sie in mehr als 200 Whole-Foods-Filialen praktiziert.

Die US-amerikanische Supermarktkette Whole Foods Market Inc. mit Schwerpunkt Bio-Produkte wurde 1980 gegründet und gehört seit 2017 zu Amazon. Weltweit werden mehr als 500 Filialen in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich betrieben.