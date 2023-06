Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat die Banken und Sparkassen für ihre Fortschritte beim Kampf gegen Sprengattacken auf Geldautomaten gelobt. Sie habe den Eindruck, dass die Branche verstanden habe, was sie nun tun müsse.

In einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk und in anderen Mediengesprächen berichtete die Ministerin, dass es bis zum Juni in Niedersachsen zu 19 Geldautomaten-Sprengungen gekommen sei. Das sei die Hälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Vor einigen Monaten hatte Daniela Behrens ein Gesetz ins Gespräch gebracht, das den Druck auf die Branche bei diesem Thema erhöht hätte. Nun geht die Tendenz anscheinend eher in eine andere Richtung. Denn nach Auffassung der Politikerin greifen verschiedene Maßnahmen. Dazu gehören zum Beispiel mehr Videokameras, nächtliche Schließzeiten und das Markieren von Geld mit Farbe im Falle einer Sprengattacke.