Seitz kommt kurz nach der Ernennung von Dr. Oliver Knop zum Geschäftsführer der deutschen Fyffes Gesellschaften an Bord, wie das Unternehmen mitteilte. Er begann seine Karriere demnach im Jahr 2010 bei The Nielsen Company, nachdem er seinen Diplom-Kaufmann an der Universität Hamburg mit ausgezeichneten Ergebnissen erwarb.