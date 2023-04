Österreich Rossmann vertreibt Eigenmarken in Spar-Märkten

Zukünftig sollen die Produkte der Rossmann-Marken in den gut 1.500 Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten in Österreich vertreten sein. Weitere 1.500 Märkte der Spar Österreich-Gruppe in Ungarn, Slowenien, Kroatien und Norditalien sollen zeitnah folgen.