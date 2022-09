Nach einer Bauzeit von nur zwei Jahren ist am vergangenen Freitag das Kompetenzzentrum Supermarkt in Neuwied an den Start gegangen. Bei der feierlichen Eröffnung waren Vertreter aus Politik und Verbänden sowie zahlreiche Händler anwesend.

Das Gebäude vereint einen modernen Lehrsupermarkt und ein Wohngebäude für die Schulungsteilnehmer. Der Supermarkt ist einmalig in Deutschland. So können die Regale aufgrund von Kugellagern verschoben werden, so dass die Schüler verschiedene Ladenbau-Szenarien erproben können. Weiterhin kann der Handelsnachwuchs in der Lehrküche die Qualitätsunterschiede von Produkten erfahren und neue Konzepte für die Handelsgastronomie erarbeiten. Aktuell besuchen über 1.400 Schüler aus ganz Deutschland die Food Akademie Neuwied.