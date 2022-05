Bereits seit 2007 setze die Dohle Handelsgruppe beim Couponing auf die Zusammenarbeit mit Dortmunder Shopper Activation und Couponing Dienstleister acardo, beispielsweise beim Coupon Clearing und dem kassenintegrierten Check-out Couponing.

Eine zeitgemäße Kundenansprache sei im Handel immer komplexer geworden, heißt es in der Mitteilung weiter. So seien in den letzten Jahren viele, zumeist digitale, Touchpoints zu Kunden neu entstanden. Die Pflege dieser Kontaktpunkte sei mit hohem technischem und organisatorischem Aufwand verbunden. Jedes digitale Medium erfordert dabei unterschiedliche Grafikformate und erzeugt diverse Transaktionsdaten, die es für Reporting- und Targeting-Zwecke auszuwerten gilt. Genau an diesem „Pain Point“ setzt Acardo mit dem Promotion Hub an: Mit dieser Lösung werden alle Touchpoints von der App, über die Website bis hin zur Kasse mit Daten für das Couponing versorgt und gesteuert.

Acardo sorgt dabei nach eigenen Angaben nicht nur für den technischen Betrieb des Backends, sondern mit der Vermarktung der Lösungen an die Industrie auch für den verhandelten Content. Die Dohle Handelsgruppe muss somit kein eigenes, kostenaufwendiges System aufbauen und bekommt stattdessen ein fertiges, industriefinanziertes Kundenbindungsprogramm von Acardo.