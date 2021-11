Rewe-Aktion Zug wird zum Supermarkt

In Hessen ist ein zu einem Supermarkt umgebauter Zug in Betrieb genommen worden. Wie die Deutsche Bahn-Tochter DB Regio, der Nahversorger Rewe Region Mitte und der Verein Fairtrade Deutschland mitteilten, werden in dem „Fairen Supermarktzug“ regionale, ökologische und fair gehandelte Produkte angeboten.