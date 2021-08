Damit ist der Discounter nach eigenen Angaben der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der das Onlinebezahlsystem der Ant Group anbietet. Daneben bietet Aldi Süd weitere mobile Zahlverfahren an, wie Apple Pay, Google Pay und Sodexo Benefits Pass.

In China ist Alipay mit über einer Milliarde Nutzern die führende Zahlungsplattform, über die fast alles aus dem täglichen Leben geregelt wird – von der Bezahlung von Stromrechnungen über die Bestellung von Lebensmitteln. Vor allem für chinesische Touristen und in Deutschland lebende Chinesen will Aldi eine komfortable Bezahlmöglichkeit bereit stellen.