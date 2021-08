Edeka NP wird „nah & gut“

Die Edeka Minden-Hannover will bis 2026 ihre Discount-Vertriebsschiene NP konsequent in Edeka-Märkte oder „nah & gut“-Filialen umstellen. In Oschersleben öffnete der ehemalige NP-Markt als „nah & gut“-Filiale wieder seine Türen.