Nach Spenden der Schwarz-Gruppe engagiert sich jetzt auch die Rewe-Tochter Penny mit einem Projekt zu Gunsten der Opfer der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz.

Ab Mittwoch (21. Juli) können Kunden bis einschließlich Samstag (31. Juli) online spenden. Dazu kaufen Kunden unter www.penny.de/Fluthilfe einen Spendenschein zugunsten der DRK-Hochwasser-Hilfe. Dieser hat einen nominellen Wert von fünf Euro. Der Discounter erhöht diese Spende auf 15 Euro. Technisch unterstützt Epay, Martinsried, die Umsetzung der Online-Spendenaktion.

„Viele Menschen haben in den Fluten alles verloren. Wir setzen gemeinsam mit unseren Kunden mit der Spendenaktion ein Zeichen der Solidarität, des Zusammenhalts und des Mitgefühls. Wir werden die Summe dann unmittelbar an eines der mittlerweile eingerichteten Spendenkontos weitergeben“, so Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland bei Penny.

Zuvor hatte bereits Lidl in Deutschland den Hilfsorganisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" für ihre Arbeit in den Überschwemmungsgebieten 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit der Geldspende können sowohl Einsatzmaterialien für die Helfer organisiert als auch Betroffene bei der Erstversorgung unterstützt werden. Als weitere Sofortmaßnahme spendet das Unternehmen regional Lebensmittel. Kaufland spendete für das gleiche Bündnis 250.000 Euro. Am Montag wurde bekannt, dass die Unternehmen der Schwarz Gruppe, Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion und PreZero eine Summe von insgesamt 10 Millionen Euro zur sofortigen Unterstützung bereitstellen.