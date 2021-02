Edeka Südwest: Mini-Markt am Bahnhof Renningen

Per App oder vor Ort Lebensmittel auswählen, Einkauf bezahlen und mitnehmen, fertig: Seit heute versorgt ein vollautomatisierter Markt am Bahnhof Renningen Reisende und Anwohnende rund um die Uhr.

„E 24/7 Karow & Sommer“ nennt sich der neue Markt, der Waren automatisiert zum Kauf anbietet. Die zunächst 300 Artikel umfassende Auswahl soll nach und nach auf bis zu 800 Artikel erweitert werden. Damit bietet der neue Mini-Lebensmittelmarkt ein umfangreiches Supermarkt-Sortiment, das von Grundnahrungsmitteln inklusiv gekühlter Produkte bis hin zu Drogeriewaren reicht. „Ein Snack für den Weg zur Arbeit oder auch der spontane Wocheneinkauf, alles ist möglich und das völlig zeitunabhängig“, sagt EDEKA-Kauffrau und Inhaberin Gisela Karow-Schäfer. Der Markt in Renningen ist der erste seiner Art im Unternehmensverbund von Edeka Südwest. „Wir präsentieren hier ein neues Format, das wir in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Startup Smark sowie mit der Deutschen Bahn realisiert haben und wir freuen uns auf weitere Standorte im Südwesten“, erläutert Jürgen Mäder, Geschäftsführer Edeka Südwest. „Das Konzept eignet sich insbesondere für kleine Flächen mit hoher Frequenz“, so Jürgen Mäder weiter.