Rewe: Obst und Gemüse unverpackt

Bundesweit bietet Rewe ab sofort Bio-Obst und Bio-Gemüse weitestgehend ohne Plastik und mit verbesserter Verpackung an. Erstmals ist so ein komplettes Teilsortiment umgestellt worden.

Durch die umweltfreundlichere Verpackungsgestaltung in mehr als 3.600 Supermärkten spart der Handelskonzern jährlich 210.000 Kilogramm Plastik sowie 80.000 Kilogramm Papier ein, teilt das Unternehmen mit. Diesem Schritt zur Verpackungsoptimierung vorausgegangen war ein „Unverpackt-Test“ in Rewe- und Nahkauf-Märkten in Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland.

Wie bisher wird Rewe die Erkenntnisse - wo möglich – auch auf Obst und Gemüse aus dem konventionellen Anbau übertragen. So werden etwa seit Kurzem gereifte Avocados und Mangos nicht mehr in Schalen verpackt.