Dm: Klimaneutralisierte Produkte ab Frühjahr 2021

Dm will ab Frühjahr 2021 klimaneutrale Produkte verkaufen, basierend auf Ökobilanzierungen der TU Berlin.

Anzeige

Die gemeinsam mit Wissenschaftlern der TU Berlin durchgeführten Ökobilanzierungen sind abgeschlossen. Sie zeigen auf, welche Auswirkungen ein einzelnes Produkt auf die Umwelt hat – von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion und Verpackung bis hin zur Entsorgung. So wird den dm-Kunden voraussichtlich im Frühjahr 2021 ein Angebot an klimaneutralisierten Produkten im drogistischen Kernsortiment zur Verfügung stehen. Neben Toilettenpapier, Damenhygiene-Artikel, Shampoo und Duschgel soll es auch in den Bereichen Körper- und Gesichtspflege sowie Reinigungs- und Waschmittel klimaneutralisierte Produkte der dm-Marken geben.