Migrolino / Shell Großer Schritt auf kleiner Fläche

Shell führt seit 2008 migrolino-Shops in ihrem Tankstellennetz. Aktuell werden sämtliche migrolinos an den über 60 Shell Tankstellen aufgefrischt. Neuerungen finden sowohl im Bereich des Ladenbaus als auch im Sortimentskonzept statt. Dabei haben die Standorte einen deutlich höheren Fokus auf Frische.

Shell und migrolino haben entschieden, gemeinsam einen weiteren Schritt zu gehen und die Zusammenarbeit auf Kleinstflächen zu erweitern. Das neu entwickelte Konzept von migrolino wird unter dem Brand «mio» laufen und ergänzt Standorte, die heute unter «Shell Select» betrieben werden.

Mio orientiert sich dabei an der DNA des migrolino-Konzeptes: Sämtliche Elemente werden auf das Wesentliche reduziert. Das Erscheinungsbild von «mio» und das kundenorientierte Sortiment, welches die wichtigsten Migros und migrolino-Artikel umfasst, sollen bei den Konsumenten Vertrauen schaffen. Die ersten drei «mio»-Shops an Shell Tankstellen werden bereits in diesem Sommer eröffnet. Anschließend werden in den nächsten zwei Jahren sämtliche «Shell Select» Shops auf das «mio» Konzept umgerüstet.