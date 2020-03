Zurheide Feine Kost: Sterneküche im Supermarkt

Anzeige

Küchenchef Anton Pahl, Sous Chef Egor Hopp sowie das gesamte Setzkasten-Team, die Zurheide-Geschäftsführung und viele Stammgäste versammelten sich gestern Vormittag im Gourmet-Restaurant des Erlebnis-Supermarktes an der Berliner Allee und schauten gebannt auf die Bekanntgabe der Preisverleihung des legendären Guide Michelin, die diesmal per Livestream stattfand. Kurz nach 11 Uhr brach dann großer Jubel aus, denn es stand fest: Über dem Erlebnis-Supermarkt Zurheide Feine Kost an der Berliner Allee in Düsseldorf erstrahlt zukünftig ein Michelin-Stern.

„Für uns geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Ein Michelin-Stern in unseren Supermarkt zu holen und damit ein positives Zeichen für die Zukunft der Branche zu setzen. Wir gratulieren Anton Pahl und seinem Team zu diesem großartigen Erfolg. Wir sind stolz auf die gesamte Mannschaft, die von Beginn an kreativ und mutig mit einem besonderen Küchen-Konzept vorangegangen ist“, freut sich Geschäftsführer Heinz Zurheide.