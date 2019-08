Rewe Goup: Handelspromotion im Kino

Anzeige

Erstmalig bieten die vier großen Kinogruppen Cineplex, CineStar, UCI und Kinopolis gemeinsam ein Angebot für Filmfans im deutschen Handel an: Die Kinogänger können vom 26. bis 31. August in über 6.500 Rewe- und Penny-Märkten sowie in der Folgewoche vom 2. bis 8. September online über die REWE Kartenwelt sowie PENNY Kartenwelt deutschlandweit ein 5er Kinoticket für nur 29,90 erhalten.

Beim Kauf der nicht personalisierten Tickets kann der Käufer bis zu 60 Prozent sparen. Die Tickets sind bis zum 31.03.2020 gültig. Cadooz, verantwortlich für das Kinoprojekt, ist der auf Incentivierung spezialisierte Unternehmensbereich von Epay, einem führenden Full-Service-Anbieter für Zahlungs- und Prepaid-Lösungen in Europa. Für die Umsetzung wird von Epay die technische Plattform mit Anbindung an ein weltweites Händlernetzwerk von über 700.000 Point-of-Sales genutzt.

Mit diesem Zugang zu neuen offline und online Vertriebskanälen soll der Verkauf des 5er Kinotickets mit Hilfe der bundesweiten Handelspromotion weitere Zuschauergruppen für die Kinos zum Start der neuen Hauptkinosaison im Herbst und Winter erschließen. Im letzten Jahr zählten die deutschen Kinos laut Filmförderungsanstalt über 105,4 Millionen Besucher.