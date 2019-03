Online-Händler Picnic: Liefergebiet erweitert

Von Anfang April an bietet der Online-Supermarkt Picnic seinen Dienst auch im Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen an. Der neue Picnic-Hub befindet sich in der ehemaligen „Bananenhalle“ von Kaiser’s, in der früher exotische Früchte gelagert wurden.

Anzeige

Vom neuen Hub aus können die E-Vans über 60.000 Haushalte in Viersen, Dülken, Schwalmtal, Süchteln, Neersen und Anrath erreichen, so das Unternehmen. Der neue Hub befindet sich direkt neben dem zentralen „Fulfillment-Center“, in dem seit dem Start in Deutschland Bestellungen gepackt und anschließend an alle Picnic-Hubs für die weitere Zustellung geliefert werden.

Der Lieferdienst ist in Deutschland im Frühjahr 2018 gestartet und beliefert nach eigenen Angaben 22.000 Kunden in Neuss, Kaarst, Meerbusch, Düsseldorf-Oberkassel, Mönchengladbach und Krefeld. In Nordrhein-Westfalen beschäftigt das Unternehmen rund 400 Mitarbeiter.