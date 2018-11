Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein: Weihnachts-Gänse teurer

07.11.2018 Lebensmittel Praxis

Wer Weihnachten einen Enten- oder Gänsebraten servieren will, muss tiefer in die Tasche greifen. Der Kilo-Preis erhöht sich in diesem Jahr um bis zu 50 Cent, wie die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein informiert.

Für Gänse werden im Handel demnach Kilo-Preise von 12,50 Euro bis 14,90 Euro verlangt. Für Enten bewegen sie sich zwischen 8,50 Euro und 11 Euro pro Kilogramm Schlachtgewicht. „Gänse und Enten aus dem Tiefkühlfach sind zwar oft deutlich billiger als frische heimische Ware, aber auch bei Tiefkühlware zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr ein leicht höherer Preis“, so die Landwirtschaftskammer.