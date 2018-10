EG Group:Einstieg in den deutschen Markt

02.10.2018 Lebensmittel Praxis

Der angekündigte Verkauf des deutschen Esso-Tankstellennetzes an die britische EG Group mit Sitz in Blackburn ist abgeschlossen. Rund 1.000 Esso-Tankstellen und vor allem ihre Shops sind zu Anfang Oktober an den neuen Besitzer übergegangen.

Das teilte jetzt ExxonMobil mit. Die EG-Group ist ein Handelsunternehmen, das sich auf das Betreiben von Tankstellen-Shops und Convenience-Stores in Europa und in den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Anfang des Jahres hatte die Gruppe beispielsweise die Kroger Convenience-Stores in den Vereinigten Staaten übernommen. Ähnliche Partnerschaften wie mit Esso in Deutschland unterhält die EG Group bereits in Großbritannien, Frankreich, Benelux und Italien und betreibt dort an den Stationen Einzelhandelsplattformen. Im August hat Volker Friedmann die Leitung der deutschen EG Group übernommen.

Der Verkauf bedeutet allerdings nicht, dass sich ExxonMobil aus dem deutschen Markt zurückzieht. Die Tankstellen werden weiter mit Esso-Kraftstoffen beliefert und ExxonMobil will sich auf die Weiterentwicklung der Marke konzentrieren. Das operative Geschäft übernimmt die EG Group. EG werde in das Kraftstoff-, Wasch- und Shopgeschäft investieren, hieß es.