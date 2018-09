Lidl:Heini wird Bereichsvorstand

12.09.2018 Lebensmittel Praxis

Der ehemalige Sprecher des Verwaltungsrats von Aldi Süd, Roman Heini, der das Unternehmen auf Modernisierungskurs gebracht hat, gehört ab Oktober dem obersten Lidl-Management an, das berichtet die Heilbronner Stimme. Er soll zunächst als Bereichsvorstand Länder tätig werden.

Lidl-Vorstandschef Jesper Hojer beschreibt den ehemaligen Chef des wichtigsten Wettbewerbers als „wertvolle Ergänzung“, so die Heilbronner Stimme. Im Team mit den Ländervorständen soll er das Geschäft in den Lidl-Auslandsgesellschaften zunächst kennenlernen und unterstützen, heißt es in der Lidl-Mitteilung weiter. Der 42-Jährige hatte im März 2017 die Position als Sprecher des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung und überraschend verlassen. Zu den Gründen für seinen Ausstieg war damals nichts bekannt geworden. Heini ist bei Aldi aufgestiegen und hatte verschiedene Managementpositionen im In- und Ausland inne. Er stand für eine konsequente Öffnung des Familienunternehmens stand. Ähnlich wie Sven Seidel bei Lidl galt Heini als Modernisierer, der den Discounter aus der Nische holte.