Delhaize:Belgier wollen Lebensmittel online kaufen

13.04.2018 Lebensmittel Praxis

Aufgrund hoher Nachfrage weitet die belgische Lebensmittelkette laut retaildetail.eu die Zeiten für ihren Hauslieferdienst aus.

Künftig werden Onlinebestellungen montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr direkt zum Kunden geliefert. Auch wenn der stationäre Einkauf bei Delhaize noch überwiegt, zeigen bereits 40 Prozent der Kunden Interesse an einer Zustellung nach Hause. Mit der Eröffnung kleiner lokaler Distributionszentren, sogenannten „Hubs“, möchte Delhaize diese Herausforderung logistisch bewältigen. In der Nähe von Brüssel werden am 16. April ca. 30 Mitarbeiter im ersten Hub die Arbeit aufnehmen.