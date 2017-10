Galeria Kaufhof:Holt Ex-Real-Chef Neuwald

06.10.2017 Lebensmittel Praxis

Der ehemalige Real-Geschäftsführer Roland Neuwald (Foto) soll künftig das Warenhausunternehmen Galeria Kaufhof führen und den Turnaround schaffen. Das berichtet das „Manager Magazin“.

Wolfgang Link, bislang in Personalunion Kaufhof-Chef und Leiter des europäischen Geschäfts von Hudson‘s Bay Company (HBC), zieht sich auf den Europaposten zurück. Dem „Manager Magazin“ zufolge haben Personalberater den Kaufhof-Job längere Zeit vergeblich angeboten, bevor sie Neuwald beriefen. Entweder hätten die angesprochenen Manager den Feuerstuhl als Deutschland-Statthalter des kriselnden kanadischen Konzerns nicht übernehmen wollen, oder sie seien Link zu teuer gewesen. Mehr als eine halbe Million Euro Jahresfixum plus Boni wolle der HBC-Mann, so schreibt das Blatt, nicht ausgeben.

Neuwald war zwei Jahrzehnte lang bei Real tätig und hat nach seinem Ausscheiden bei der Metro-Tochter im Jahr 2012 als selbstständiger Unternehmensberater gearbeitet, unter anderem in Turnaround-Situationen. Große Nonfood-Expertise, wie sie in innerstädtischen Warenhäusern gefragt ist, hat der 53-jährige Manager nicht.

Der Aufsichtsrat von Galeria Kaufhof muss der Personalie noch zustimmen.