In Baden-Württemberg und ist die Wirtschaft besonders innovativ. Das liegt an solider Strukturpolitik und der Wirtschaft selbst, belegen Studien.

Seit 2013 steigen z.B. im Raum Stuttgart die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Diese Kontinuität zahlt sich aus: Nirgendwo in Deutschland werden mehr Patente angemeldet. Die Digitalisierung, Stichwort Industrie 4.0, ist im Raum Stuttgart wegweisend. In Sachen Mehrweg bei Wein ist Baden-Württemberg mit großem Abstand Vorreiter in Deutschland. Warum das so ist, und wie es weitergeht, erläutert im Regionalreport-Podcast Werner Bender von der Wein Mehrweg eG iG. Welche Konzepte zur Innenstadtbelebung beim Stadtmarketingpreis des Handelsverbands Baden-Württemberg überzeugten und welche beachtenswerten Neuheiten aus dem Ländle kommen, lesen Sie in der LP 1/ 2024, die heute erscheint. Den Podcast finden Sie hier.

