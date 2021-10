Personalie Verband Pro Carton ernennt neuen General Manager

Winfried Mühling (Foto) ist neuer General Manager des Europäischen Verbands der Karton- und Faltschachtelhersteller Pro Carton. Er folgt auf Tony Hitchin, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Mühling verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Konsumgüter- und Verpackungsindustrie, wie Pro Carton am Dienstag weiter mitteilte.