„Wir haben unsere sehr erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem VfB Stuttgart um eine weitere Saison verlängert und hoffen auf zahlreiche emotionale Momente, die uns der Verein hoffentlich ganz bald wieder gemeinsam mit den Fans im Stadion beschert“, erklärt Rausch. Erst im vergangenen Jahr entschied sich Tegut dazu, Partner eines Bundesliga-Vereins zu werden.

Schon beim ersten Heimspiel des VfB Stuttgart am 14. August um 15:30 Uhr gegen Greuther Fürth wird das Logo des Lebensmitteleinzelhändlers an der Bande am Spielfeldrand zu sehen sein. Der Familienblock in der Mercedes-Benz-Arena trägt ab sofort den Namen „tegut… Familienblock“.

Auch die Tegut-Kunden profitieren von der Partnerschaft. So werden Tickets für den Familienbock und jedes Heimspiel verlost, sobald Fans wieder ins Stadion dürfen.