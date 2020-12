Norma: Schnellere Zahlungen an regionale Lieferanten

Anzeige

Damit sei der Weg hin zu einer schnelleren Bezahlung aller regionalen Partner frei geworden, heißt es in Nürnberg. Bereits im Mai - und damit noch mitten in der ersten Corona-Welle - entschloss sich die Geschäftsleitung, auf das Zahlungsziel zu verzichten. Da die Soforthilfe zunächst nur für wenige Wochen vorgesehen war, wurde sie Ende Juli nochmals verlängert. So wurden nach Unternehmensangaben mehr als 400 Millionen Euro schneller und unbürokratischer an die gut 300 regionalen Lieferanten gezahlt. Gleichzeitig wurden die Aufträge für diese ausgebaut.