Rewe: An weiteren 85 Aral Tankstellen in 2019

Aral setzt die Umrüstung des Shopgeschäftes auf das Rewe to go-Konzept im laufenden Jahr an insgesamt 85 Aral Tankstellen fort. Damit erhöht sich die Anzahl der Stationen mit dem innovativen Einkaufskonzept auf bundesweit 550. Zudem werden ab April die Sortimente individueller an das lokale Umfeld angepasst.

Im Durchschnitt verzeichnen die Rewe to go-Shops in den bereits umgestellten Stationen ein Umsatzplus von mehr als 15 Prozent im Vergleich zum vorigen Shopangebot unter der Bezeichnung „PetitBistro“, dem bisher führenden im Tankstellenmarkt. „Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen“, so Rainer Kraus, Leiter Transformation Convienence-Geschäft bei Aral. „Gemeinsam mit Rewe haben wir in den vergangenen zwei Jahren ein extrem hohes Tempo vorgelegt. Jetzt war es an der Zeit, innezuhalten und das Konzept auf Basis gewonnener Erfahrungen zu überarbeiten. Im Juli werden wir die Umrüstung mit unvermindertem Tempo und neuen Erkenntnissen fortsetzen“. Fünf bis sieben Standorte werden dann pro Woche eröffnet. An den bereits umgerüsteten sowie zukünftigen Stationen mit Rewe to go erfolgt eine Optimierungshase. Dabei wird das Warenangebot und die Ausstattung des Shops gezielt auf die Kundennachfrage im jeweiligen Umfeld der Station angepasst.