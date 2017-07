Aldi:Weg mit der Einwegtüte

24.07.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Aldi Nord und Süd werden künftig auf Einwegtüten ganz verzichten und ausschließlich Mehrwegtragetaschen an der Kasse anbieten. Damit fallen auch die vielerorts gängigen Papiervarianten unter den Tisch. Die neue Mehrwegtasche wird ab Oktober 2017 im Süden zunächst in der Region München sowie bei Aldi Nord im Raum Berlin angeboten.

Die komplette Umstellung soll Ende 2018 vollzogen werden. Um bereits während der Umstellungsphase den Griff zu den Mehrweg-Varianten zu fördern, hebt Aldi ab sofort bundesweit den Preis für alle Einwegtüten von 10 bzw. 15 Cent auf 20 Cent an. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Einwegtüten soll für Umweltprojekte eingesetzt werden. Bei Aldi fallend damit auch die Papier-Alternativen unter den Tisch. „Diese bieten nämlich aufgrund ihres höheren Energie- und Wasserverbrauchs in der Produktion sowie der geringeren Haltbarkeit nach jetzigem Stand der Technik keine nachhaltige Alternative", sagt Philipp Skorning, Group Buying Director für Qualitätswesen und Corporate Responsibility bei Aldi Süd Die neuen Tragetaschen bestehen aus mehr als 80 Prozent Recycling-Material. Sie werden in Deutschland produziert und tragen den "Blauen Engel". Das Angebot ist die preisgünstigste Alternative im bestehenden Mehrwegtaschenangebot.